حبس عاطلين لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية بالجيزة

أمرت نيابة البدرشين بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهما بالإتجار بالأسلحة النارية، وكشفت التحريات أنه أثناء ضبط المتهمين حاولا الهرب بسيارة ملاكى، مما دفع ضابط شرطة لمطاردتهما، وتمكن من ضبطهما إلا أنه اصيب بكسر بقدمه، وضبط بحوزة المتهمين بندقيتين الية وخرطوش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مديرية أمن الجيزة، تفيد إتجار عاطلين بالأسلحة النارية والذخيرة بالبدرشين، فتم إعداد كمين لهما، وأثناء القبض عليهما حاول المتهمان الهرب بواسطة سيارة ملاكى، إلا أن ضابط شرطة طارد المتهمين وتعلق بالسيارة التى يحاولان الهرب بها، حتى تمكن من إحباط محاولة هروبهما، إلا أنه أصيب بكسر فى قدمه اليسرى.

وضبط بحوزة المتهمين بندقيتين آلية وخرطوش، وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضرا بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.