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أبو غزالة رئيسا لوحدة التعديات بقسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن البحيرة

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أبو غزالة رئيسا لوحدة التعديات بقسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن البحيرة أبو غزالة رئيسا لوحدة التعديات بقسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن البحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل

أصدر اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قرارا اليوم بتعيين الرائد محمود أحمد مهنا أبو غزالة رئيسا لوحدة التعديات بقسم الرقابة الجنائية بمديرية أمن البحيرة.

يذكر أن أبو غزالة كان يشغل منصب رئيس قطاع جنوب البحيرة بالحماية المدنية وكان له دور عظيم فى إنشاء 12 وحدة إطفاء بالجهود الذاتية وتوصيل كافة المرافق إليها وتجهيزها بكافة الخدمات من حنفيات حريق وكذا خطوط تليفونات بمراكز كوم حمادة والدلنجات وبدر.

وبذل أبو غزالة جهد كبير فى إنشاء أكبر مركز إغاثة على مساحة 700 متر على ترعة النوبارية والذى يشمل إنقاذ نهرى ومراقبة وإطفاء وإسعاف .

 


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