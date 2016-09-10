لو جعان.. 5 أطعمة صديقة للرجيم هتشبعك وتزيد حرق الدهون

أغلب من يتبعون أنظمة الرجيم يتعرضون للحظات من الجوع أو الضعف أمام رغبتهم فى تناول أطعمة مختلفة عما ينصحهم بها أخصائى التغذية، مما يسبب ذلك فى فشل الرجيم أو الوصول إلى الهدف المنشود من نقصان الوزن، ويقدم موقع " skinnymom" 5 أطعمة يمكن أن تكون صديقة لكل متبعى الحميات الغذائية، لا تتسبب فى زيادة الوزن، كما أنها قادرة على المساعدة فى تنشيط عملية حرق الدهون للوصول إلى أهداف أفضل بشكل سريع:

1- المكسرات غير المحمصة

تناول المكسرات يساعد على الحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام، وتكون وجبة خفيفة قادرة على الشعور بالشبع، على شرط أن تكون حبات المكسرات غير محمصة ولا مملحة، وتكون الأنواع مثل "الفستق البازيلى، اللوز".

2- مشروب النعناع

النعناع من المشروبات القادرة على كبح زمام الشهية، كما أنه يساعد على تهدئة الأعصاب التى تكون فى ثورة بسبب غياب بعض العناصر الغذائية، وعند شرب كوب من النعناع بدون سكر أو محلى بالعسل الأبيض سيساعد ذلك على حرق الدهون أيضا، وتعزيز عملية الأيض فى الجسم.

3- القهوة التركى

لا يفضل القهوة السريعة للقيام بهذا الدور، ولكن القهوة التركى هى الأفضل، فهى ستكون قليلة السكر ولن نحتاج إلى إضافة ملاعق من الكريمة أو المبيض إليها.

4- الأفوكادو

من الفواكه التى تحتوى على نسبة من الدهون الصحية والألياف التى تساعد على الشعور بالشبع سريعاً ولا تضفى على الجسم سعرات حرارية عالية، كما أن هذا النوع من الفواكه ينتمى إلى فئة الأطعمة "السوبر"، التى تستطيع أن تساهم فى حرق الدهون.

5- بذور الشيا

وهى منتشرة فى محلات العطارة، ومن يتعرف على محتوياتها يعرف جيدا أنها تحتوى على نسبة عالية من الفوائد مثل زيوت الأوميجا 3، كمية من البروتين، الألياف التى تكون بمثابة مثبطات للشهية، كما أنها تساهم فى عمل الجهاز الهضمى بصورة أفضل.