البرلمان يقيم موسم الحج عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، التى يترأسها الدكتور أسامة العبد، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد عيد الأضحى مباشرة لتقييم موسم الحج بشكل كامل، وما شهده من تقديم خدمات للحجاج المصريين، والاستماع لشكاوى أى حاج خلال هذا الموسم.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستقيم موسم الحج بشكل كامل بكافة إيجابياته وسلبياته، وبحث محاولة تفادى أى سلبية من السلبيات التى قد تظهر فى موسم الحج لمنع تكرارها خلال مواسم الحج المقبلة.

وأشار أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث أيضًا بعض القوانين التى لم تنته منها اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لتجهيزها خلال دور الانعقاد الثانى.