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كلية الملك فهد الأمنية تشارك في أعمال الحج

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أوضح اللواء سعد بن عبدالله الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية أن الكلية تشارك في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام ضمن منظومة القطاعات الأمنية المشاركة في مهمة الحج بـ(2000) من كافة منسوبيها من ضباط وأفراد وطلبة وفنيين وذلك لتنفيذ الخطة المرورية وإدارة وتنظيم الحشود في مشعر منى في كلٍ من طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فيصل وشارع القصر لتستثمر تلك المشاركة في رفع المهارات والقدرات علمياً وعملياً في مجالات التعليم والتدريب وإجراء البحوث والدراسات الميدانية وتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية لضيوف الرحمن في حدود مراكز عمل الكلية بالمشاعر المقدسة.

وذكر اللواء الخليوي ان الكلية نفذت لهذا الغرض عدداً من البرامج والحصص التدريبية لمنسوبيها داخل الكلية وفي مواقعهم بمكة المكرمة، كما اقامت عدة ندوات ومحاضرات علمية لرفع مستوى وكفاءة جميع منسوبيها المشاركين في مهامهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد الطاهرة أمنها وأمانها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله جميعاً-.

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