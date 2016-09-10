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«البريد السعودي» تصدر طابعاً تذكارياً للحج

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أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً تذكارياً بمناسبة موسم حج هذا العام 1437هـ، بعنوان (الحج رسالة سلام) وحمل الطابع الجديد صوراً لشعائر الحج، والمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجاء الطابع مزيناً بأربع صور توثق لمرحلة مهمة من توسعة الحرم المكي الشريف وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعوي المكلف الدكتور أسامة بن محمد صالح الطف، أن المؤسسة تهدف من خلال إصدار الطوابع التذكارية إلى توثيق وإبراز الإنجازات والجهود الوطنية، والأحداث التاريخية والمناسبات المهمة، بوصف الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشاراً واسعاً، ويؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.

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