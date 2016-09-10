«سواعد» تطلق حملة سعود بن نايف لحج ذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية وجمعية حركية بمدينة الرياض حملة الحج لهذا العام ‎١٤٣٧هـ لـ 32 معاق من المسجلين رسميًا لدى الجمعيتان بالإضافة الى مرافق لكل معاق فيما بعض الاعاقات السريرية "شديدي الإعاقة" فيرافقهم أكثر من مرافق، وتأتي هذه الحملة امتداداً لحملة العام الماضي التي أطلقتها جمعية "سواعد" باسم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية.

وأوضح أمين عام الجمعية خالد آل عبيد لــ"الرياض"، بأن الجمعية رشحت بعض الأسماء مع مرافقيهم ووصل العدد الى 71 حاج ضمن سعي الجمعية لتحقيق رسالتها السامية الهادفة لتقديم برامجها الكاملة لمنسوبيها ومساعدتهم على تأدية مناسكهم وفروضهم بيسر وسهولة.

وأشار آل عبيد، إلى أنه هذه العام سيتضمن برنامج الحج العديد من الخدمات التوعوية والتثقيفية والإرشادية والتي انطلقت المرحلة الأول أمس، والتي أطلقناها بالتعاون والشراكة مع جمعية حركية بالرياض، كاشفاً أن العام المقبل نستهدف حج 400 معاق مع مرافقيهم بما في ذلك المعاقات حركياً.

من جهته أوضح رئيس مجلس ادارة جمعية سواعد فيصل بن عبدالله فؤاد، بأن الجمعية تهدف إلى تقديم كافة الخدمات لمنسوبين الجمعية المعاقين ومرافقيهم وتقديم الإرشاد والتوعية طوال فترة أداء الحج ومتابعتهم من خلال الأجهزة الذكية، مضيفاً بأن الجمعية تسعى لأن تكون نموذجًا يحتذى فيه من حيث تقديم البرامج لجميع منسوبي الجمعية في كافة حاجاتهم المعيشية والنفسية والتأهيلية والتعليمية والتربوية.