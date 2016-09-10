أوقاف الراجحي تتكفل بـ(1880) حاجاً

أكملت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي استعداداتها لتنفيذ "برنامج تيسير مناسك الحج" من خلال حملة أوقاف صالح الراجحي الخيرية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية في عدد من مناطق المملكة.

وقال عبدالسلام بن صالح الراجحي الأمين العام لإدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي أن برنامج الحملة سيتيح للمستفيدين أداء الفريضة بكل يسر وسهولة بإذن الله، وذلك التماساً من إدارة الأوقاف لحاجة من يريد الحج ولم يسبق لهم أداؤه ويفتقدون شرط الاستطاعة بسبب ظروفهم المادية. وقد جرى التنسيق لتنفيذ ذلك مع (23) جمعية خيرية في مناطق المملكة لترشيح المستحقين للانضمام لهذا البرنامج، ويبلغ عدد الحجاج المستفيدين من الحملة (1880) حاجاً وحاجة من مختلف مناطق المملكة.

وبين الراجحي أن حملة أوقاف صالح الراجحي الخيرية تسهم بتوفير كافة نفقات شعيرة الحج على الحجاج المنضمين للحملة، بالإضافة لتوفير متطلبات النقل في قطار المشاعر والمخيم المجهز في المشاعر المقدسة، وقد انطلق الحجاج إلى مكة المكرمة يوم السادس من شهر ذي الحجة.

واختتم الراجحي تصريحه بالشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد رعاهم الله، وأثنى على الجهود المبذولة من الدولة بكافة أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن، والتي تسهم بتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة والحرص على راحتهم.