٢٧ شاباً سعودياً يقودون قطار المشاعر المقدسة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة جاهزية قطار المشاعر لنقل 311 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها أنها قامت بالاستعداد المبكر لموسم الحج من خلال عقد عدة ورش عمل طوال الفترة الماضية لوضع الخطط التشغيلية والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة بالحج، والاستمرار في تشغيل القطار تجريبيًا قبل بدء موسم الحج، وذلك للتأكد من جاهزيته ومعالجة السلبيات التي قد تطرأ عليه أثناء التشغيل.

وأكدت حرصها على التأكد من جاهزية قطار المشاعر، وذلك إنفاذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، التي أكد فيها على ضرورة إتمام جاهزية قطار المشاعر وتذليل الصعوبات، ليكون جاهزًا لنقل حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وأبانت الهيئة أن أولى رحلات القطار ستنطلق ابتداء من مساء اليوم الثامن من ذي الحجة في تمام الساعة الثامنة مساء بقيادة 27 شابًا سعوديًا، يمثلون 70 % من القوى العاملة في قطار المشاعر لحج هذا العام إلى جانب استحداث التطبيق الذكي على أجهزة الجوال، الذي يعنى بتفويج الحجاج وإدارة الحشود في قطار المشاعر، وبث رسائل توعية لتفادي الزحام، والتنبؤ بعدد الحجاج القادمين للمحطات.

وأشارت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى أن عدد القطارات تبلغ 17 قطارًا وتقطع المشاعر على مدار الساعة ، ويبلغ طول القطار 300 متر، ويوجد بكل قطار 60 بابًا، إضافة إلى وجود 168 شاشة على متن كل قطار ويشتمل على 12 عربة .

وأفادت أن كل قطار يستوعب 3500 حاج، ويمثل عدد الحجاج المنقولين خلال الساعة الواحدة نحو 72 ألف حاج، في حين يبلغ طول المسار 18 كيلا، إلى جانب وجود 72 شاشة في جميع المحطات، و60 بوابة إلكترونية للمداخل الرئيسة لمحطات القطار.

يذكر أن الحجاج المستهدف نقلهم في قطار المشاعر هم حجاج الداخل، وحجاج دول الخليج، وحجاج تركيا، وحجاج جنوب آسيا، وتبلغ سعر التذاكر 250 ريالا للحاج و 50 ريالا للمشرفين في حملات الحج ومؤسسات الطوافة.