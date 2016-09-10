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«الهلال الأحمر» يباشر 599 حالة في العاصمة المقدسة والمشاعر

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تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي عبر فرقها الأرضية والجوية أمس الأول ٧٢٢ بلاغًا في العاصمة والمشاعر المقدسة، تم نقل (٢٦٨) حالة للمستشفيات القريبة منها وعلاج (٣٣١) حالة بالموقع فيما تعذر مباشرة (١٢٣) بلاغاً لأسباب متعددة منها عدم جدية البلاغ ووضوحه أو لكون الحالة لا تستدعي التدخل الطبي الطارئ.

وسجلت العاصمة المقدسة العدد الأكبر في تلقي البلاغات والحالات بـ (٤٢٩) حالة و(٨٩) حالة بالحرم المكي الشريف فيما كانت عدد الحالات بمشعر منى (٨٣) حالة و(٥٩) حالة باشرتها المراكز الموسمية و(٣٤) حالة بعرفة و(١١) حالة بمزدلفة وأربعة عشر حالة في الجمرات، فيما نقل الإسعاف الجوي حالتين.

وأفادت الأحصائية أن عدد الحالات المسجلة للحجاج بلغت (٣٥٦) حالة بينما بلغت الحالات التي تم مباشرتها لغير الحجاج (٢٤٣) حالة، أما إجمالي الحالات المسجلة حسب الجنسيات فقد بلغ عدد الحالات التي تم مباشرتها للسعوديين في مكة والمشاعر المقدسة (١٧٠) حالة ولغير السعوديين (٤١٨) حالة، بالإضافة إلى أحد عشر حالة من مجهولي الهوية.

وجاءت الحالات المرضية التي باشرتها فرق الهلال الأحمر السعودي أعلى من الحوادث والتي بلغت (٤٧٤) حالة تم نقل (٢١٦) حالة منها ومعالجة (٢٥٨) حالة بالموقع، وسجلت بلاغات الإصابات (١١٣) حالة نقل منها (٥١) حالة وعولج (٦٢) حالة بالموقع، وسجلت أبرز الحالات المرضية التي تمت مباشرتها الضعف العام والتي بلغت (١٥٥) حالة و(١٨) حالة أمراض قلبية فيما سجلت الأمراض التنفسية (٦٢) حالة بالإضافة لـ(١١٦) لحالات مرضية أخرى.

وكانت أبرز الحالات الناتجة عن الإصابات حالات السقوط من الأعلى بـ (٤٦) حالة و السير بـ(٣٩) حالة وعشر حالات مشاجرة وتسع حالات لأسباب أخرى.

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