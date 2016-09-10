مستشفى الحرم للطوارئ يقدم خدماته لأول مرة لضيوف الرحمن

رفعت وزارة الصحة خلال موسم حج هذا العام عدد منشآتها الصحية المتمركزة داخل الحرم المكي الشريف لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بعد ان أضيف لها مؤخراً مستشفى الحرم للطوارئ والذي افتتح في شهر رمضان الماضي، حيث ارتفع عدد المنشآت الصحية بالحرم المكي الى مستشفيين وأربعة مراكز صحية اضافة الى فرق طبية ميدانية.

واوضحت الوزارة أنها جهزت ومنذ وقت مبكّر مركزين صحيين داخل الحرم المكي الشريف هما المركز رقم (1) في توسعة الملك فهد بالدور الأول ما بين باب (84 - 88)، والمركز رقم (2) في قبو المسعى بجوار باب السلام.

كما تم تجهيز مركزين صحيين في ساحات الحرم، بالإضافة إلى مستشفى أجياد الذي يعمل كمستشفى طوارئ طوال العام، ويقوم باستقبال الحالات الطارئة والحالات الحرجة التي تحتاج إلى تنويم في قسم العناية المركزة. وقالت انها جهزت هذا العام مستشفى الحرم للطوارئ بـ ٢٠ سريرا للطوارئ، وقسم لملاحظة الحالات.