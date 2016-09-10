أمير القصيم يعزي عدداً من أسر شهداء الحد الجنوبي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أمس الاول، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لأسرة الشهيد سعود شعيل غنيم العلوي الحربي (رحمه الله) ، الذي استشهد أثناء قيامه بواجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وذلك خلال زيارته لمنزلهم بمركز قبة التابع لمحافظة الأسياح، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

كما زار سموه منزل أسرة الشهيد مانع عيد عويد الفريدي الحربي -رحمه الله - ، وزيارة مماثلة لمنزل أسرة الشهيد شديد مريخان بن عبدالمنعم الحيسوني الحربي -رحمه الله - ، قدم سموه خلالها التعازي لذوي الشهداء، سائلاً المولى أن يتقبلهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان ، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. وعبر ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة القصيم على مبادرته مما خفف عليهم مصابهم . سائلين المولى عز وجل أن يحفظ على بلادنا نعمة الامن والأمان.

سموه في منزل أسرة مانع الحربي

-.. ويعزي أسرة الشهيد سعود الحربي