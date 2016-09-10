تغيير مواعيد الدوام اليومي لطلاب جامعة الإمام لتفادي الزحام المروري

عمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تغيير ساعات الدوام الدراسي للطلاب والطالبات والدراسات العليا وطالبات السنة التحضيرية، نظراً لما تشهده الطرق المحيطة بالجامعة من مشروعات، أدت إلى زيادة احتمال حدوث اختناقات مرورية متكررة ومؤثرة على انتظام الطلاب والطالبات في دراستهم.

وطرأ التغيير في ساعات الدوام الدراسي للفصل الأول من هذا العام بحسب ما خلص إليه الاجتماع الذي عقدته إدارة الجامعة أمس في مقرها بالرياض، على الدوام في مدينة الملك عبدالله للطالبات الذي تقرر أن يبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً في الكليات كافة، وفي جميع مستويات الدراسة في مرحلة البكالوريوس، ما عدا دوام طالبات المسارات التحضيرية، حيث سيبدأ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، فيما يبدأ دوام الطلاب في جميع كليات الجامعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في حين يبدأ دوام الدراسات العليا للجنسين في جميع كليات الجامعة في تمام الساعة الرابعة عصراً، بينما يظل دوام الموظفين والموظفات مستمراً على ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات دون أي تغيير.

وأرجع المجتمعون هذا التغير في مواعيد الدوام الدراسي اليومي إلى المشروعات الضخمة المحيطة بالجامعة، والمشروعات الكبيرة داخل الحرم الجامعي، والزيادة التي طرأت على قبول الطلاب والطالبات في هذا العام 1437هـ، التي ستكون سبباً رئيسياً في الازدحام المروري المتوقع، مما سيضر بالمصلحة العامة، وخاصة مصلحة الطالب والطالبة.

يذكر أن مدير الجامعة د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل ترأس هذا الاجتماع الذي ضم وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومديري الإدارات والمهندسين والفنيين وبعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب وكل من له علاقة بالعملية التعليمية والأكاديمية بالجامعة.