مدير الأمن العام يتفقد استعدادات الطوارئ ويدشن أنظمة الاتصالات

نقل مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج رئيس اللجنة الأمنية تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمنسوبي قوات الطوارئ العاملين بمنشأة الجمرات والعاملين بجبل الرحمة نظير تميزهم الدائم في أداء المهام الموكلة لهم بكل اقتدار داعيًا الله لجميع المشاركين من منسوبي قوات امن الحج العون والتوفيق، مشددًا على أهمية بذل أقصى الجهود في سبيل تقديم خدمة مميزة لضيوف بيت الله الحرام أثناء أدائهم فريضة حجهم حتى يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الفريق المحرج يرافقه فيها قائد قوات أمن الحج الفريق خالد بن قرار الحربي إلى عدد من مواقع قوات الطوارئ الخاصة في المشاعر المقدسة، التي تضمنت الوقوف على استعدادات قوات الطوارئ الخاصة لتأمين أقصى درجات الراحة والأمن لضيوف الرحمن وإنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

واستمع المحرج إلى شرح توضحي عن مجمل الخطط التنظيمية لدخول الحجاج إلى منشآة الجمرات والخروج منها من كافة المحاور التي تم تجهيزها والتي من شانها التسهيل على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وفق احدث التنظيمات والخطط الأمنية.

عقب ذلك توجه الفريق المحرج إلى مسجد نمرة حيث تابع الاستعدادات التي اتخذتها الجهات الأمنية بقيادة قوات أمن الحج يوم عرفه لأداء جموع المصلين صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا. بعد ذلك تفقد محيط جبل الرحمة وتعرف على الخطوات التنفيذية التي تقوم بها القيادة المكلفة بالتنظيم، واستمع إلى شرح وافي عن الخطط التي سيتم تنفيذها طوال موسم الحج في منطقة جبل الرحمة للتسهيل والتيسير على قاصديه.

عقب ذلك توجه إلى مقر أنظمة الاتصالات حيث تجول في مركز إدارة الاتصالات، واستمع إلى شرح وافي عن مجمل الأداء، ثم دشن عددًا من الأنظمة الجديدة التي سيتم تفعيلها في حج هذا العام.

ويتابع الاستعدادات في مسجد نمرة