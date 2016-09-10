مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل 43 مصاباً يمنياً من تعز للعلاج في السودان على نفقته

نقل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية امس 43 مصابا يمنيا من محافظة تعز باليمن لعلاجهم بالسودان على نفقته.

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه امتداداً للبرامج التي يقدمها المركز للقطاع الصحي في اليمن، نقل المركز المصابين اليمنيين من محافظة تعز ممن لا يتوفر علاجهم داخل اليمن إلى مدينة مروي الطبية بجمهورية السودان يرافقهم عدد (15) مرافقا لبعض الحالات التي تستدعي وجود مرافق عبر الناقل التجاري الخطوط اليمنية وذلك بتمويل من المركز يشمل النقل والعلاج والعودة إلى اليمن بعد انتهاء فترة العلاج ضمن البرنامج التنفيذي المشترك مع الهلال الأحمر السوداني. مما يذكر أن المركز موّل علاج المصابين والمرضى داخل اليمن في مستشفيات القطاع الخاص في محافظتي عدن وتعز ودعم المنشآت الصحية الحكومية في أنحاء الجمهورية اليمنية لتقديم العلاج للمرضى من رجال ونساء وأطفال من خلال المركز مباشرة أو من خلال الشركاء الدوليين والمحليين.

مجموعة من مرافقي المصابين في المطار