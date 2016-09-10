سلطان بن سلمان يزور المسجد التاريخي والمتحف الوطني في تيرانا

مسجد أدهم باي يعد من أقدم المساجد في تيرانا

قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس ‏الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في إطار زيارته الرسمية لجمهورية ألبانيا بدعوة رسمية، بزيارة لمسجد أدهم باي التاريخي في تيرانا، الذي يعد من أقدم المساجد في تيرانا، وبُني عام 1793م على يد والي تيرانا الملا شعبان بيه. وأغلق المسجد في العهد الشيوعي الذي مرت به البلاد، حيث شهدت تدمير وإحراق العديد من المعالم الدينية. واطلع الأمير سلطان بن سلمان خلال الزيارة على ما يحتويه المسجد من زخرفة إسلامية، وبناء معماري يعود إلى العهد العثماني. كما زار سموه المتحف الوطني للفنون في تيرانا، مطلعاً على ما يحتويه من آثار تاريخية تحكي تاريخ ألبانيا.

الأمير سلطان بن سلمان اطلع على نماذج من الزخرفة الإسلامية