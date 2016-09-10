الجبير: المواقف السعودية - التركية متطابقة تجاه مستقبل «الأسد» ودعم المعارضة ومحاربة داعش

استضاف مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية «سيتا»، أمس في أنقرة، وزير الخارجية عادل الجبير.

وألقى الوزير محاضرة بعنوان: «العلاقات السعودية - التركية.. التعاون الإقليمي والتحديات» وصف خلالها العلاقات بين البلدين بـالإستراتيجية والتاريخية، مضيفاً أن المملكة وتركيا بلدان كبيران وفاعلان مهمان في المنطقة، ومعبراً عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون بينهما.

وبين الجبير أن المملكة خاضت الحرب في اليمن استجابة لنداء الرئيس والحكومة الشرعية بهدف حماية الحكومة الشرعية والشعب اليمني من انتهاكات مليشيا الحوثي - صالح، والتخلص من تهديد الصواريخ البالستية واستهداف المملكة.

ونوه الجبير بتطابق مواقف المملكة وتركيا تجاه مستقبل الأسد، ودعم المعارضة السورية المعتدلة، ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي.