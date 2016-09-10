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مجمع البحوث الإسلامية: يجوز قبول هدية الحج لغير القادرين فقط

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مجمع البحوث الإسلامية: يجوز قبول هدية الحج لغير القادرين فقط مجمع البحوث الإسلامية: يجوز قبول هدية الحج لغير القادرين فقط

>كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه يجوز قبول هدية فريضة الحج لغير القادرين فقط، موضحًا أن القادر لا يجوز له قبول هذه الهدية فى حال دعوته لها.

 

وأضاف "عاشور" خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، أنه يجب خلال السعى وأداء فريضة الحج أن يدعوا الحجيج لكل من يحتاج دعاء، مشددا على أن الحج إلى بيت الله فرض على كل من استطاع إليه سبيلا ويجب أن يكون من مال حلال.

 

وعن تنظيم داعش الارهابى قال عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن "داعش" هم خوارج هذا العصر، ويجب أن يطبق عليهم حد "الحرابة"، موضحًا أن الجماعات الإرهايبة تفسر القرآن الكريم على أهوائها.


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