مركز دبي للتبرع بالدم يؤكد جهوزيته لعطلة العيد

أكدت الدكتورة مي رؤوف مديرة مركز دبي للتبرع بالدم بهيئة الصحة في دبي أن المركز أتم كل الاستعدادات لعطلة عيد الأضحى المبارك.

وبينت في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الـ 34 لجمعية بنوك الدم العالمية الذي نظمته هيئة الصحة في دبي، أن المركز يعمل وفقاً لخطة محددة على مدار العام بهدف توفير الدم وتلبية احتياجات المستشفيات من أكياس الدم بمختلف فصائلها، حيث تأتي حملات التبرع كأساس لدعم مخزون بنك الدم لخدمة المرضى المحتاجين.

وكشفت أن نسبة الدم التالف بسبب انتهاء صلاحيته لا تتجاوز 2%، وذلك ضمن مؤشرات الأداء في مركز دبي للتبرع بالدم، حيث إن مدة صلاحية الدم لا تتجاوز 42 يوماً، أما بلازما الدم فصلاحيتها سنة كاملة، و5 أيام هي مدة صلاحية الصفائح الدموية.

وأشارت إلى أن المحاضرات التي أقيمت على هامش المؤتمر تناولت أحدث التقنيات في مجال نقل الدم، وفحصه وسبل الكشف عن الأمراض الخطيرة والمعدية التي تنتقل عن طريق نقل الدم، ومنع انتقالها، لضمان سلامة الأشخاص المنقول لهم الدم، وتستخدم أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والتي تشمل إجراء الفحوص الأولية عن طريق فحص الأمصال.

واستخدام تقنية فحص الحمض النووي للكشف عن الأمراض في فترة الحضانة، وذلك لضمان سلامة نقل الدم، واختارت منظمة الصحة العالمية الدولة عام 2010 لتكون ضمن أفضل 5 دول في العالم في سلامة نقل الدم.

تقنيات

وذكرت أن المؤتمر عرض تقنيات حديثة لمعالجة الدم ومكوناته بعد التبرع به لضمان سلامة الأشخاص المنقول إليهم، من خلال تثبيط نشاط الكائنات المجهرية، فضلاً عن تطوير هذه التقنيات من قبل الشركات المختصة، مؤكدة أن خدمات نقل الدم تستخدم إجراءات صارمة للكشف عن الأمراض المعدية لضمان عدم انتقالها للأشخاص.

وأثنت الدكتورة مي على استضافة الحدث الذي يدعم ريادة دبي وتصدرها في استضافة مثل هذه الأحداث المهمة ما يشكل علامة فارقة في ركيزة السعادة، لافتة إلى توافر آليات وتقنيات وأجهزة حديثة لتخزين الدم بهدف إيصال دم خالٍ من الأمراض للمتلقي.

٪2

نسبة التالف من الدم بسبب انتهاء الصلاحية في دبي

42

يوماً مدة صلاحية الوحدات الدموية

5

أيام مدة صلاحية الصفائح الدموية