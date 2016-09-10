تفاوت أسعار الأضاحي في أم القيوين

تفاوتت أسعار الأضاحي في أم القيوين مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تراوحت أسعار الخروف الصومالي ما بين 650 – 700 درهم، فيما كان يباع خلال شهر يونيو الماضي بـ 500 درهم، كما ارتفعت أسعار الخروف الهندي من 500 درهم للخروف الواحد إلى 650 درهماً، والنجدي تراوحت أسعاره ما بين 1200 – 1500 درهم، وذلك بحسب مستهلكين في سوق المواشي بأم القيوين.

وأكدت دائرة البلدية في أم القيوين، بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة، توفير 32 حظيرة للمواشي في سوق أم القيوين، كما أن أسعار الذبح لا زيادة فيها، فهي 50 درهما للجمال و30 درهما للأبقار و15 درهما للذبيحة الصغيرة.

تفاوت

من جانبه، أكد جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن هناك تفاوتاً في الأسعار بحسب نوعها ووزنها.

كما أن هناك مراقبة دائمة لسوق الماشية في الإمارة صباحية ومسائية بهدف الوقوف على الأسعار ومراقبة التجار منعاً لزيادة الأسعار، لافتاً إلى أنه لم ترد شكاوى من مستهلكين تفيد بارتفاع الأسعار في أسعار الأضاحي، كما أن مفتشي الدائرة رصدوا الأسعار وقاموا بتدوينها ومن ثم مراقبة سوق المواشي، مناشداً المستهلكين بضرورة التواصل مع مفتشي الدائرة في حال أي ملاحظة.

مستهلكون

وأشار مستهلكون إلى أن بعض التجار يستغلون الجمهور في مختلف المناسبات وذلك برفع الأسعار دون مبرر ضاربين بعرض الحائط مناشدات ادارة حماية المستهلك بضرورة عدم رفع الأسعار، حيث أوضح محمد محجوب من أم القيوين أن الخروف الصومالي كان يباع بـ 500 درهم فأصبح سعره يتراوح 700 درهم حسب الوزن، مطالبا حماية المستهلك بضرورة كبح جماح بعض التجار الجشعين.