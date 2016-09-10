«مركز التميز» في جامعة أبوظبي حاضنة البحوث المبتكرة

«مركز التميز لمدن ذكية مستدامة» مبادرة نفذتها جامعة أبوظبي وتدخل عامها الأكاديمي الثاني، وتهدف من خلالها إلى دعم وتطوير وتنمية أجندة للبحث العلمي، وتعزيز مخرجات الجامعة من البحوث العلمية المتخصصة والمبتكرة، التي تساهم في دعم عملية التنمية الوطنية في الدولة.

وتعمل تحت مظلة هذه المبادرة 3 مراكز بحثية وهي؛ مركز البحوث في البيئات المستدامة، ومركز البحوث في العمليات التجارية المستدامة، ومركز البحوث في مجال الخدمات الذكية للمدن الذكية، حيث تطرح منحاً للباحثين بشكل سنوي.

وأعلنت الجامعة مع بداية العام الأكاديمي الجاري تخصيص نحو 3 ملايين درهم كمنح بحثية فاز بها 32 مشروعاً بحثياً لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين بالجامعة ضمن إطار عمل مركز التميز لمدن ذكية مستدامة.

أولوية

وقال الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي، إن البحث العلمي يمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الجامعة 2014 -2019، وقد بدأت الجامعة من خلالها في تطوير وتنمية أجندة أولويات البحث العلمي بشكل مستمر، وتوجيه مخرجاته لتصبح عنصراً فعالاً في تعزيز وتلبية احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030.

وذلك من خلال الرصد وتحليل القضايا التي تواجه شتى قطاعات المجتمع في الدولة، خاصة في مجالات الاستدامة والخدمات الذكية، وإيجاد الحلول لها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى حرص الجامعة على تخصيص مختلف الجهود والموارد التي تدعم زيادة عدد بحوث أعضاء الهيئة التدريسية وإمكاناتهم لتشجيعهم للنشر بكثافة في المجلات العلمية المتخصصة المسجلة في قاعدة «سكوبس» وغيرها من قواعد المعلومات العالمية المتخصصة والمتنوعة.

وأوضح أن استراتيجية الجامعة للبحث العلمي بدأ تنفيذ محاورها من خلال مراكز البحوث التي دشنتها، بدراسة فرص الاستثمار في مجالات البحوث التي تعنى بالقضايا الوطنية وتعزيز بيئة علمية تنمي التنوع في الاهتمامات العلمية فضلاً عن تحديد أفضل الآليات التي ستقوم من خلالها الجامعة بدعم خبرات أعضاء الهيئة التدريسية المتخصصة في البحث العلمي.

وأشار إلى أن هذه المراكز الثلاثة تدعم جهود البحث العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية بجامعة أبوظبي فيما يتعلق بمقترحات المنح البحثية وبناء القدرات البحثية ومقترحات المشروعات المبتكرة.

معايير

وأكد الدكتور أشرف خليل مدير البحث العلمي بجامعة أبوظبي على أهمية تخصيص المركز لهذه المنح البحثية والتي من شأنها تعزيز أجندة أولويات البحث العلمي للجامعة وتؤكد التزامها بتوجيه مخرجاتها في البحث العلمي لتصبح عنصراً فعالاً في تلبية احتياجات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030 ولدعم انتقال الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.