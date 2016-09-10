«زايد العطاء» تطلق مبادرة أطباء الإمارات

أطلقت زايد العطاء مبادرة أطباء الإمارات لتطوير مهارات الكوادر الطبية الوطنية وتمكينهم من الخدمة الوطنية محلياً وعالمياً في المهام الإنسانية لفريق الإمارات الطبي التطوعي.

وتقام المبادرة بإشراف المؤسسة الوطنية للتدريب والمجلس الأوروبي للإنعاش والجمعية الأميركية لطب العائلة والمجموعة البريطانية لإنقاذ الحياة والمؤسسة الأميركية للإصابات.

وأوضح جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مبادرة أطباء الإمارات أن المبادرة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الطبية من خلال حزمة من البرامج المبتكرة التي ستقدم نقلة نوعية في مستوى الكوادر الطبية المواطنة لتمكنها من القيام بمهامها العملية محلياً وتمكنها من التطوع في المحافل الدولية.

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ولفت إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تدريب ما يزيد على 15 ألفاً من الكوادر الإدارية والطبية والفنية محلياً من مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وعالمياً من مختلف الدول.

ونوه إلى أن مبادرة أطباء الإمارات تتضمن تنظيم العديد من الملتقيات وورش العمل والدورات التخصصية الميدانية لأطباء الإمارات محلياً وعالمياً، وذلك بهدف استقطاب الكوادر الطبية المواطنة وتأهيلها وتمكينها من الخدمة الوطنية محلياً وعالمياً في المهام الإنسانية لمبادرة زايد العطاء من خلال مستشفياتها المتحركة وعياداتها المتنقلة.

مجالس

ومن جهته قال الدكتور عبدالله شهاب المدير التنفيذي لأطباء الإمارات الأستاذ في جامعة الإمارات استشاري الأمراض القلبية رئيس الجمعية الإماراتية للقلب إن المرحلة المقبلة ستتضمن تفعيل العديد من المجالس الطبية التخصصية التي ستعمل من خلال التوأمة مع أبرز المؤسسات العالمية بهدف نقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا الطبية بالمحاكاة وتأهيل قياديين من الأطباء الإماراتيين لتولى مهام تطوير المهارات الطبية وتدريب الكوادر المهنية وفق المعايير العالمية.

وثمنت الدكتورة شمسة العور المدير التنفيذي لأطباء الإنسانية مديرة برنامج الإنعاش جهود شركاء العطاء من القطاعات الحكومية والخاصة على ما قدموه من دعم لوجستي وفني لتمكين الكوادر الطبية من تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية من خلال تبني برامج تدريبية وفق أفضل المعايير.

مشاريع

وأكدت أن مبادرة زايد العطاء حرصت منذ انطلاقها عام 2002 على تبني الأفكار والمشاريع الإنسانية التطوعية محلياً وعالمياً واستطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية للملايين من البشر وتقدم العلاج المجاني لما يزيد على 3 ملايين طفل ومسن وإجراء ما يزيد على 8000 ألف عملية قلب مفتوح للأطفال والكبار.