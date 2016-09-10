رئيس البعثة يتفقد المخيمات بالمشاعر المقدسة

عمت أجواء السعادة حجاج دولة الإمارات المتواجدين بالأراضي المقدسة ابتهاجاً بعودة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسلامة الله إلى أرض الوطن مع بدء مناسك الحج والتوجه للمبيت في مشعر «منى» اقتداءً بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وعبر الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات وأعضاء البعثة الرسمية لحجاج الدولة عن كامل فرحتهم بعودة صاحب السمو رئيس الدولة إلى أرض الوطن، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي إن الفرحة عمت أعضاء البعثة الرسمية والحجاج معاً ببشرى عودة صاحب السمو رئيس الدولة إلى أرض الوطن داعياً المولى عز وجل أن يمد سموه بالصحة ويلبسه ثوب العافية ويجعله ذخراً لدولة الإمارات وشعبها.

جولة

وقام رئيس بعثة الحج الرسمية مساء أمس بجولة تفقدية اطلع خلالها على جاهزية الخيام التي خصصتها بعثة الدولة الرسمية لحجاج الإمارات البالغ عددهم 4982 حاجاً في المشاعر المقدسة «منى» و«عرفات» و«مزدلفة».

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الدائمة على توفير الرعاية الكاملة وتلبية احتياجات حجاج الدولة في جميع مراحل أداء الفريضة في الأراضي المقدسة بما يضمن راحتهم وسعادتهم.

ودعا حجاج الإمارات إلى التواصل مع أعضاء البعثة ومع أطباء حملاتهم حال ظهور أية مشكلات عارضة.

وأكد الدكتور الكعبي توافر معايير الجودة في مخيمات الحجاج وتجهيزها بأنظمة إعداد وتوريد الوجبات الغذائية خلال فترات إقامتهم.

ووجه رئيس البعثة رؤساء الحملات بتوعية حجاج الإمارات إلى تجنب الزحام أو التعرض إلى الشمس لفترات طويلة وأن يتواصلوا مع أطباء حملاتهم في حال ظهور أية مشكلات صحية.