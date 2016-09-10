6 حالات طلاق لكل ألف من المواطنين في دبي

بلغ معدل الطلاق العام بين الإماراتيين في دبي 6.0 لكل الف من الإماراتيين القاطنين في الإمارة ممن هم في سن الزواج في مجمل الحالات التي يكون كلا الزوجين إماراتيين أو أحدهما إماراتياً، خلال العام الماضي.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن مركز دبي للإحصاء أن معدل الطلاق العام للإماراتيين في الإمارة ينخفض بشكل ملحوظ في الحالات التي يكون فيها الطرفان من مواطني الدولة ليصل إلى 3.7 لكل ألف من الإماراتيين القاطنين في الإمارة ممن هم في سن الزواج.

معدلات عالية

واوضح التقرير أن معدل الطلاق الصافي للإماراتيين في الإمارة بلغ 12.5 لكل ألف متزوج إماراتي خلال العام الماضي في مجمل الحالات التي يكون كلا الزوجين إماراتيين أو أحدهما إماراتياً.

وينخفض معدل «الطلاق الصافي» للإماراتيين في الحالات التي يكون فيها الطرفان من مواطني الدولة بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل في العام نفسه 7.8 لكل ألف متزوج إماراتي في الإمارة، وبالمقارنة مع المعدلات العالمية تعتبر تلك من المعدلات العالية للطلاق.

قياس ممنهج

وذكر مركز دبي للإحصاء ان قياس معدلات الطلاق هو من الجوانب الممنهجة إحصائياً على المستوى الدولي، وتقوم الأجهزة الإحصائية بقياسها بمنهجيات ومفاهيم موحدة، ويعد معدل الطلاق الصافي، ومعدل الطلاق العام أهم المعدلات المرتبطة بهذه الظاهرة الاجتماعية، فمعدل الطلاق الصافي (المنقح):

هو عدد حالات الطلاق لكل 1000 من السكان المتزوجين في منتصف العام، ولإسقاطها على فئة معينة من السكان كالإماراتيين على سبيل المثال، يتم احتساب عدد حالات الطلاق بين الإماراتيين لكل 1000 متزوج إماراتي في منتصف العام.

أما معدل الطلاق العام، فهو عدد حالات الطلاق لكل 1000 من السكان ممن هم في سن الزواج بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، ولإسقاطها على فئة معينة من السكان كالإماراتيين على سبيل المثال فيتم احتساب عدد حالات الطلاق بين الإماراتيين لكل 1000 من السكان الإماراتيين ممن هم في سن الزواج خلال منتصف العام بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

مصادر موثوق بها

واشار المركز الى وجود العديد من التقارير الإحصائية بشكلٍ عام، متعلقة بمعدلات الطلاق بشكلٍ خاص، تتناولها بعض الدراسات ووسائل الإعلام، تحتوي على مؤشرات ومخرجات إحصائية غير دقيقة، ويرجع ذلك لكونها صادرة عن جهات غير متخصصة قد لا تتوافر لديها المدخلات المعلوماتية الكافية، أو لا يتم احتسابها وفقاً للمنهجيات الإحصائية العلمية المعتمدة دولياً.

ومما لا شك فيه أن مثل تلك الأرقام يكون لها مردود سلبي على مستخدميها وعلى الرأي العام وربما تكون لها انعكاسات اجتماعية، لذلك يشدد مركز دبي للإحصاء دائماً على ضرورة الاستناد إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الأجهزة الإحصائية باعتبارها جهات الاختصاص، وتتمتع مخرجاتها بالدقة والموثوقية العالية.

معدلات الزواج

وبالنسبة لمعدلات الزواج بين الإماراتيين في الإمارة بين 2013 و2015 (زوج اماراتي من زوجة اماراتية)، بلغ معدل الزواج العام بين الإماراتيين ممن هم في سن الزواج 7.4 خلال العام الماضي، بعد ان كان 8.3 في 2014، و8.4 في 2013، فيما بلغ معدل الزواج الصافي بين الإماراتيين غير المتزوجين 14.2 خلال العام الماضي، و16.7 في 2014، و16.8 في 2013.

وبلغت معدلات الزواج لكل الف من الإماراتيين في الإمارة في الفترة ذاتها (زوج اماراتي من زوجة اماراتية او غير اماراتية) المعدل العام لمن هم في سن الزواج 12.6 العام الماضي، و14.2 في 2014، و14.4 في 2013، فيما بلغ معدل الزواج الصافي بين الإماراتيين المتزوجين 24.2 العام الماضي، و28.4 في 2014، و28.7 في 2013.

عقود مسجلة

كما بلغت عقود الزواج المسجلة في الإمارة في الفترة ذاتها للزوج الإماراتي المتزوج من اماراتية 1080 العام الماضي، و1158 في 2014، و1111 في 2013، اما بالنسبة لإجمالي عقود الزوج الإماراتي من زوجة غير اماراتية «تشمل حالات الإماراتي من غير الإماراتية، والإماراتية من غير الإماراتي» فبلغ 763 خلال العام الماضي، و818 في 2014، و790 في 2013.