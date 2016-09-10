منير بو عساف في أعنف هجوم على اليسا: نجاحك صدفة مطلقة وضيعان المال والوقت

بعد هجوم الشاعر المصري محمود صلاح على الفنانة اليسا الأمس، واتهامه لها بسرقة فكرة أغنية "ملكة الإحساس" من أغنية "ملكة جمال الكون" التي كتبها وغنتها للفنانة هيفاء وهبي، شن الشاعر منير بو عساف هجوما عنيفاً وكاسحاً على الفنانة اليسا، معتبراً أن نجاحها تم بالصدفة المطلقة، متأسفاً على المال والوقت اللذين هدرا على البومها الجديد "سهرانا يا ليل" ، بعد مرور ساعات قليلة على طرحه.

وكتب منير بو عساف عبر حسابه الشخصي على موقع "فايسبوك":"بتجرُّد وبموضوعية سمعت البوم النجمة الكبيرة تا شوف وين الإبداع والذوق بالإختيار والإحساس العالي، جَربت جرِّد حالي من تأثير نجوميتها عا حِكمي حتى ما كون عم حِب الأغاني لأنو لازم يكونوا حلوين بمجرّد ما تكون هيي عم تغنّيهن ،فا لقيت إنو يللي عاملتو من ملل بالألحان والجرايد الكلامية بالأغاني ونوعية وشكل الأغاني يللي ما بيخدم أي فنان على المسرح ، وايقاع غربي مبالغ باستعمالو ب أغلبية الأغانيولَت وعجن ورتابِة ،هودي كلُّن غَلبوا وأطاحوا بتأثير نجوميتها عليي وكانوا كفيلين يخلّوني إتأكد إنو في كتير فنانين بتصير معن النجاحات بالصدفة المطلقة ومش من ذوق رفيع واختيار بذكاء وحِنكة واحساس عالي،ضيعان الوقت والمال يللي عم ينهدر عا١٥ و١٦ اغنية ب البوم واحد مصيرُن النسيان حتى ما قول شي تاني.

القَفلِة:التغطرس والتكبُّر والإدعاء وسياسة الرأي الأول والأخير لي وأنا اللي بفهم وبحِس ،بحِس رح يقضوا عليها فنياً.

ملاحظة:يللي بدّو يهاجمني لأنو في عندو فنان إلٓه ومُنَزّه بالنسبة إلو ،ما ينسى إنو الفن ذوق ووجهة نظر،أي رأي منافي للأحترام والأخلاق يتحَمّل صاحِبُه تَبعاتِه ،من حق الرَد أولاً،والبلوك ثانياً،أو التجاهُل المطلق لأنو ما الي جلد ناقش أغبياء".