تكريم آشر بنجمة على رصيف المشاهير.. وطلب غريب منه لجمهوره!

تم تكريم المغني العالمي آشر Usher بنجمة على رصيف الشهرة في هوليوود، تحمل الرقم 2588، وطلب على سبيل المزاح من محبيه المجيء بانتظام لتلميعها.

وحضر الحفل كل من ستيفي واندر Stevie Wonder وويل آي أم will.i.am من فرقة The Black Eyed Peas، بالإضافة إلى Grace Miguel زوجة المغني، وطفليه Navid Ely Raymond و Usher Raymond .

وقال النجم الحائز على 8 جوائز غرامي: "بفضلكم أنا اليوم هنا وبفضلكم سيلمع هذا النجم هنا..سأتركه في عهدتكم، فكلما تسنت لكم الفرصة، تعالوا لتلميع نجمي، فهذا أقل ما يمكنكم فعله لي عندما تدوسون علي".

آشر البالغ من العمر 37 عاماً، الذي بدأت مسيرته منذ حولى عقدين، بيعت أكثر من 65 مليون نسخة من ألبوماته. ومن أشهر أغانيه، "You Remind Me" و"You Don’t Have to Call".

وخلال الأيام القليلة المقبلة، سيطرح المغني الشهير ألبوم Hard II Love، من المتوقع أن يشهد عودة قوية له إلى الوسط الغنائي.

يشار إلى أن أول نجمة على رصيف المشاهير في هوليوود خصصت للممثلة الأميركية جوان ويدوورد في 15 آب/أغسطس 1958.