ناتالي بورتمان تطالب بحقوق النساء في مجال الإخراج

كشفت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان Natalie Portman إن العلاقات بين النساء لا تزال غامضة بالنسبة للرجال، لتضم صوتها إلى الذين طالبوا صناع السينما بإفساح المجال أمام المرأة للعمل في الإخراج.

بورتمان أدلت بهذه التصريحات، على هامش مشاركتها في مهرجان البندقية السينمائي خلال تقديمها فيلم Planetarium الدرامي الذي تشارك فيه مع الممثلة ليلي روز ديب Lily-Rose Depp. يتناول العمل قصة أختين تعملان في تحضير الأرواح أواخر الثلاثينات، وهو من إخراج ريبيكا زلوتوفسكي Rebecca Zlotowski.

وقالت بورتمان في مؤتمر صحفي قبيل العرض الافتتاحي للفيلم: "من الجنون أنه في 25 عاماً من العمل في الأفلام تكون هذه هي أول مرة أشارك في فيلم تخرجه امرأة".

وأضافت أنه لا توجد اختلافات جوهرية بين المخرجين الرجال والنساء لكن الفرص بالنسبة للمرأة، على الأقل في الولايات المتحدة، قليلة جداً.

ولفتت النجمة أن ذلك يؤثر بدوره في طريقة سرد القصص في ظل إبداء اهتمام قليل بالعلاقات بين النساء وهي "محورية في حياة أي امرأة لكن بالطبع غير مرئية في تخيل أي رجل لحياة المرأة".