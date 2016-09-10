القبض على عامل أثناء التنقيب عن الأثار بمنزله بكوم حمادة بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط عامل مقيم بقرية كفر العيص دائرة مركز كوم حمادة أثناء التنقيب عن الآثار بمنزله.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام "محمد م س" عامل ومقيم قرية كفر العيص دائرة المركز بالتنقيب عن الآثار بمنزله.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل غرفه بمنزله ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 2 متر بعمق 7 متر وضبط بحوزته أدوات الحفر وموتور رفع مياه، وكوريك حفر حجاري، وفأس.

وبمواجهته إعترف بتنقيبه عن الآثار بمنزله وتم التحفظ على مكان الحفر وأخطرت هيئة الآثار لإتخاذ شئونها.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.