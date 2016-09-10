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برج العذراء حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

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برج العذراء حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016 برج العذراء حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

>كتبت أسماء زيدان

على الصعيد المهنى

حافظ على المضى قدما فلا يزال لديك الكثير لتحقيقه، ابق على فوضى العمل الحر ومن وقت لآخر حافظ على فحص المستندات الخاصة بك.

 

على الصعيد العاطفى

الحب قريب منك لكنك لم تكن قادر على التعبير عن المشاعر، فاليوم عليك التركيز على كيفية تقرب الناس منك والتصرف معك، فهناك الكثير من الأشخاص بحاجة لاهتمامك.

سوف تكون هناك بعض الالتباس مع الناس فى العلاقة ولكن عليك الاستماع والتحدث مع شريك الحياة لحل المشكلة.

 

على الصعيد الصحى

من الضرورى أن تلتزم بنظام غذائى خاص بك لتحسين مناعتك، فأنت عرضة للأمراض اليوم فقد تتعرض للحساسية، فاحرص على تناول المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات، واشرب الكثير من الماء.

 

توقعات علماء الأبراج

النجوم تحذر من سوء الصحة اليوم، فتجنب الطعام البارد أو المثلج، واليوم يبشرك باستقرار مالى، ولكن من التوقع أى مكسب او خسارة ومع ذلك فمن الأفضل الامتناع عن القيام باستثمارات كبيرة اليوم.


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مصر 365

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