برج القوس حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:
أصدقاؤك فى العمل يحاولن الإيقاع بك، لا تنجر الى المشادات الكلامية معهم وضع تركيزك فى عملك وانتاجك فقط.
على الصعيد العاطفي:
عملك يشغلك كثيرا عن شريك حياتك، مما يتسبب فى مشكلات عديدة بينكما، حاول الإهتمام أكثر بشريكك والتعبير دائما عن مدى حبك له.
على الصعيد الصحي:
مشكلاتك الصحية التى كنت تعانى منها سابقا ستزول اليوم، صحتك فى تحسن ولكن لا تهملها واستمر على نظامك الغذائى
توقعات علماء الفلك :
قد تتخذ قرارا اليوم بتغير عملك أو ترك منزلك وشراء أخر جديد، فقط عليك التأنى وعدم التسرع فى اتخاذ القرار
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