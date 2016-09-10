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برج القوس حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

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برج القوس حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016 برج القوس حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

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على الصعيد المهني:

أصدقاؤك فى العمل يحاولن الإيقاع بك، لا تنجر الى المشادات الكلامية معهم وضع تركيزك فى عملك وانتاجك فقط.

 

على الصعيد العاطفي:

عملك يشغلك كثيرا عن شريك حياتك، مما يتسبب فى مشكلات عديدة بينكما، حاول الإهتمام أكثر بشريكك والتعبير دائما عن مدى حبك له.

 

على الصعيد الصحي:

مشكلاتك الصحية التى كنت تعانى منها سابقا ستزول اليوم، صحتك فى تحسن ولكن لا تهملها واستمر على نظامك الغذائى

 

توقعات علماء الفلك :

قد تتخذ قرارا اليوم بتغير عملك أو ترك منزلك وشراء أخر جديد، فقط عليك التأنى وعدم التسرع فى اتخاذ القرار


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مصر 365

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