برج القوس حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

على الصعيد المهني:

أصدقاؤك فى العمل يحاولن الإيقاع بك، لا تنجر الى المشادات الكلامية معهم وضع تركيزك فى عملك وانتاجك فقط.

على الصعيد العاطفي:

عملك يشغلك كثيرا عن شريك حياتك، مما يتسبب فى مشكلات عديدة بينكما، حاول الإهتمام أكثر بشريكك والتعبير دائما عن مدى حبك له.

على الصعيد الصحي:

مشكلاتك الصحية التى كنت تعانى منها سابقا ستزول اليوم، صحتك فى تحسن ولكن لا تهملها واستمر على نظامك الغذائى

توقعات علماء الفلك :

قد تتخذ قرارا اليوم بتغير عملك أو ترك منزلك وشراء أخر جديد، فقط عليك التأنى وعدم التسرع فى اتخاذ القرار