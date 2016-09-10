أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الجدى حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج الجدى حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016 برج الجدى حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

>

برج الجدى على الصعيد المهنى..

الوقت لا يستحق تقديم اعتذارات لأشخاص لا يسحتقوا، أنت تتعامل مع الكثيرين بشيم الكبار، لكن واقع العمل يفرض عليك أن تكون أكثر حخذراً خاصة أن الأصدقاء فى العمل لا يبادلوك نفس المشاعر الأصيلة التى تحملها لهم فى قلبك.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

الحديث مع الأسرة فى تخطيط الحياة المستقبلية يساعدك على أخذ خطوات جادة، خاصة إنه يضفى عيلها روح المشاركة، فحاول ألا تتخلى عن مجال الحديث مهما ساءت الظروف بكما، فالحديث قادر على تذليل الصعوبات.

 

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية غير مستقرة، لكن أهم ما يزعجك فى الفترة القادمة هو مشكلات الأسنان وحساسية الصد ر بسبب التدخين المتزايد فى الفترة الأخيرة، لا تتعامل مع الأمر بشكل بسيط، فأنت لن تتحمل هذه الآلام كثيراً.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الجدى..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش بشكل غير مستقر ويحتاج على ضبط إيقاع حياته، والانتهاء من المشكلات مع الزملاء بالعمل، دون التنازل عن حقه بالإضافة إلى ضرورة إقلاعه عن التدخين، كى يتجنب الآثار الصحية له


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى