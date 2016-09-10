برج الجدى حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

برج الجدى على الصعيد المهنى..

الوقت لا يستحق تقديم اعتذارات لأشخاص لا يسحتقوا، أنت تتعامل مع الكثيرين بشيم الكبار، لكن واقع العمل يفرض عليك أن تكون أكثر حخذراً خاصة أن الأصدقاء فى العمل لا يبادلوك نفس المشاعر الأصيلة التى تحملها لهم فى قلبك.

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

الحديث مع الأسرة فى تخطيط الحياة المستقبلية يساعدك على أخذ خطوات جادة، خاصة إنه يضفى عيلها روح المشاركة، فحاول ألا تتخلى عن مجال الحديث مهما ساءت الظروف بكما، فالحديث قادر على تذليل الصعوبات.

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية غير مستقرة، لكن أهم ما يزعجك فى الفترة القادمة هو مشكلات الأسنان وحساسية الصد ر بسبب التدخين المتزايد فى الفترة الأخيرة، لا تتعامل مع الأمر بشكل بسيط، فأنت لن تتحمل هذه الآلام كثيراً.

توقعات علماء الفلك لمولود الجدى..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش بشكل غير مستقر ويحتاج على ضبط إيقاع حياته، والانتهاء من المشكلات مع الزملاء بالعمل، دون التنازل عن حقه بالإضافة إلى ضرورة إقلاعه عن التدخين، كى يتجنب الآثار الصحية له