أخبار عاجلة

محافظ أسوان: تأمين بحيرة ناصر لا يقل أهمية عن سيناء -
المدير الفني لبرشلونة: حزين للخسارة أمام اليوفنتوس.. وأشعر بالكابوس -
صورة وخبر: لحظة عزاء سيدة فقدت زوجها وأبناءها في الموصل -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016 برج العقرب حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

>

على الصعيد المهنى..

الترقيات ستبتعد عنك خطوات بعد أن كانت قريبة منك، ومشكلة مع احد الزملاء ستعكر صفو علاقتك برئيسك فى العمل، ما ينتج عنه توتر فى العلاقة يبنكما، حاول أن تتصرف بحكمة ولا تتسرع فى اتخاذ أية قرارات.

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الحنين إلى أحد الأماكن العزيزة على قلبك، يأخذك للذهاب إليها تعيش هناك حالة من حالة الشرود والتفكير العميق فى علاقات كثرة مرة عليك، وتتغير حالتك المزاجية إلى الأسوأ بعد تذكرك لأسباب إنهاء علاقتك بشريك حياتك.

 

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى زيادة ساعات نومك إلى 8 ساعات ، وتقليل كمية المشروبات المنبهة التى تتناولها يومياً، وحاول أن تتناول ثمار الجوافة والفراولة الطازجة لزيادة مناعتك فى الفترة القادمة.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فى حالة من الضيق النفسى بسبب تذكرك لكثير من الأحداث المؤلمة التى كرت بحياتك، والحنين إلى الحبيب والذكريات معه تزيد من شعورك بالحزن والضغط النفسى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى