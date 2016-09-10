برج العقرب حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

الترقيات ستبتعد عنك خطوات بعد أن كانت قريبة منك، ومشكلة مع احد الزملاء ستعكر صفو علاقتك برئيسك فى العمل، ما ينتج عنه توتر فى العلاقة يبنكما، حاول أن تتصرف بحكمة ولا تتسرع فى اتخاذ أية قرارات.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الحنين إلى أحد الأماكن العزيزة على قلبك، يأخذك للذهاب إليها تعيش هناك حالة من حالة الشرود والتفكير العميق فى علاقات كثرة مرة عليك، وتتغير حالتك المزاجية إلى الأسوأ بعد تذكرك لأسباب إنهاء علاقتك بشريك حياتك.

على الصعيد الصحى..

حالتك الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى زيادة ساعات نومك إلى 8 ساعات ، وتقليل كمية المشروبات المنبهة التى تتناولها يومياً، وحاول أن تتناول ثمار الجوافة والفراولة الطازجة لزيادة مناعتك فى الفترة القادمة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فى حالة من الضيق النفسى بسبب تذكرك لكثير من الأحداث المؤلمة التى كرت بحياتك، والحنين إلى الحبيب والذكريات معه تزيد من شعورك بالحزن والضغط النفسى.