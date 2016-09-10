برج الميزان حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

برج الميزان على الصعيد المهنى..

الأمور لن تتحمل تأجيل أكثر من ذلك، البدء فى مشروعك الجديد سيغير كثيراً من شكل حياتك المهنية فى الفترة القادمة، تحتاج إلى دعم معنوى لتأخذ الثقة فى خطواتك، حاول ألا تضيع الوقت أكثر من ذلك.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

آفاق اجتماعية جديدة تفتح لك، بعد مقابلة أحد الأصدقاء القدامى، الذى سيعرض عليك عدد من الأفكار التى ستغير من شكل حياتك ووضعك الاجتماعى، لا تقلق فالفترة القادمة لن تصدمك مجدداً، والحالة المزاجية فى تحسن مستمر.

على الصعيد الصحى..

التحدث عن الأمراض دون البحث عن دواء لها، يزيد من إحساسك بالخمول والكسل، لا يمكنك تخطى مراحل الكسل هذه إلا إذا عدت إلى ممارسة الرياضة، ولا تنسى أن تنظم وجباتك على مدار اليوم حتى لا تجد زيادة مفاجئة فى الوزن.

توقعات علماء الفلك لمولود الميزان..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيش بشكل جيد فى الفترة القادمة وسيجد مفاجئات سارة فى محيط العمل، ومقابلة الأصدقاء ستغير كثيراً من حالته المزاجية وتجعله أكثر قدرة على الانتاج والابداع.