دربي مانشستر - المقدم الإنجليزي الشهير لـ في الجول: إبرا سيأكل مدافع سيتي.. ومورينو أفضل

"إن كان الدربي حول جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا فقط فسيفوز سيتي لأن الأخير أفضل من الأول". هكذا بدأ ريتشارد كيز مقدم البرامج الإنجليزي الشهير حديثه.

دربي مرتقب وحدث منتظر. مانشستر يونايتد وكتيبة جوزيه مورينيو ضد مانشستر سيتي وبيب جوارديولا.

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FilGoal.com تحدث مع مقدم البرامج الشهير في شبكة beIN والذي يملك رصيدا كبيرا مع الكرة الإنجليزية وقتما كان مقدما للبرامج في شبكة سكاي سبورتس وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.).

وقال كيز "إذا كان الدربي حول مورينيو وجوارديولا فقط، سيفوز سيتي. جوارديولا أفضل فنيا من مورينيو".

وأضاف "لكن الأمر ليس كذلك، الدربي ليس حول الثنائي فقط بل حول يونايتد وسيتي ومواهب اللاعبين وعوامل كثيرة".

وواصل " يونايتد قد يفوز لأنه يمتلك القوة، إنها مباراة دربي ولأول مرة منذ فترة، يونايتد يمتلك الأفضلية لعدة أسباب. أهمها غياب أجويرو وأيضا اللعب على ملعبه، بالنسبة لي فهو سيفوز بنتيجة 2-1".

إنه الدربي الأول للمدربين في مسيرتهما، تقابلا سابقا في الكلاسيكو وفي أول مواجهة خسر ريال مدريد مع مورينيو بنتيجة 5-0 من برشلونة جوارديولا.

هل يتكرر الأمر؟ أجاب ريتشارد كيز لـFilGoal.com: "لا. لا أعتقد ذلك. هذه المرة الأولى التي أشعر فيها أن مورينيو أكثر نضجا وأفضل من جوارديولا وبإمكانه الفوز".

وأوضح " أرى أنه يمتلك لاعبين أفضل، في برشلونة كان الوضع مختلفا للغاية، لأن بيب كان يمتلك لاعبين أفضل. الوضع مختلف مع يونايتد".

من يصنع الفارق؟

أجاب كيز: "إذا لعب إبراهيموفيتش وفي الجهة الأخرى جون ستونز ستكون مشكلة كبيرة. إبرا سيأكله. إن شارك المدافع الإنجليزي فسيرتكب خطأ أو اثنين، يجب ألا يبدأ ستونز".

واستدرك "يونايتد يمتلك فرديات أفضل مثل راشفورد الذي يخلق لنفسه مساحة، وأيضا هناك مارسيال، مورينيو سيختار بينهما بكل تأكيد. لكن إبرا هو الوحيد الذي يمتلك تأثيرا كبيرا دون شك".

في الجانب الأخر لا يوجد أجويرو فمن يمكن أن يعوضه؟ واصل المحلل الإنجليزي حديثه قائلا: "لا أحد يمكنه أن يكون بديلا لأجويرو. إنه خسارة كبيرة جدا من وجهة نظري".

وأتم " لا أحد بإمكانه صنع الفارق مثل أجويرو. يلعب مثلما يرغب جوارديولا بالضبط، إنها مشكلة كبيرة جدا، لا أحد يمكنه أن يقدم ما يقدمه سيرخيو".