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بنفيكا يفوز على أروكا وينتزع صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا

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بنفيكا يفوز على أروكا وينتزع صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا بنفيكا يفوز على أروكا وينتزع صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا

(إفي): فاز بنفيكا على منافسه أروكا بفضل هدفين سجلهما كل من البرتغالي نلسون سيميدو والأرجنتيني ليساندرو لوبيز، بنتيجة (2-1)، لينتزع مؤقتا صدارة جدول الدوري البرتغالي من سبورتنج لشبونة.

ولعب الفريقين معا ضمن الجولة الرابعة من الدوري البرتغالي.

تقدم بنفيكا أولا عن طريق نلسون سيميدو (ق16)، قبل أن يضيف الأرجنتيني الهدف الثاني للفريق (ق51)، لكن والتر جونزاليس أحرز هدفا لأروكا بعدها بخمس دقائق (ق56).

ورفع الـ(نسور) بعد أربع جولات من المسابقة رصيدهم من النقاط إلى 10 ، بفارق نقطة وحيدة عن سبورتينج الذي يلعب غدا السبت أمام موريرينسي، وبفارق أربع نقاط عن بورتو الذي يواجه فيتوريا جيمارايش.

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