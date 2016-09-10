ملف دربي مانشستر - كل ما تريد معرفته عن الحدث المنتظر

في الواحدة والنصف ظهرا سيطلق مارك كلاتينبيرج صافرته ليعلن بداية الحدث المنتظر والمرتقب. دربي مدينة مانشستر.

مانشستر سيتي يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في دربي مانشستر في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

دربي وكعادته يخطف الأضواء من كافة المباريات، ولكن هذه المرة الأضواء أكثر وأكثر وأكثر، لما لا ونحن على موعد مع صدام بيب جوارديولا ضد جوزيه مورينيو.

وخلال الأيام الماضية نشر FilGoal.com العديد من التقارير والحوارات الصحفية والموضوعات الخاصة بالدربي.

ولذلك دعونا نستعرض الأبرز في ذلك قبل انطلاق الدربي. ولنبدأ من النهاية للبداية.

تحدث FilGoal.com مع ريتشارد كيز مقدم البرامج الإنجليزي الشهير والذي يرى "مورينيو أفضل من جوارديولا وإبراهيموفيتش سيأكل ستونز". (طالع التفاصيل)

نفس الأمر اتفق عليه أحمد حسام "ميدو" محلل قنوات beIN على أن "الدعاء هو حل سيتي وجوارديولا من أجل ألا يكون إبرا في يومه". (طالع التفاصيل)

الرأي يختلف بالنسبة لنبيل معلول مدرب المنتخب السابق ومحلل beIN أيضا والذي رأى " من الصعب أن تعطي الأفضلية لفريق على الأخر. كلاهما بدأ بداية متميزة". (طالع التفاصيل)

ستيورات برينان المسؤول عن أخبار مانشستر سيتي في صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" الإنجليزية وجه حديثا قويا لمورينيو " ستجعل مورينيو لا ينام". (طالع التفاصيل)

ستيوارت ماتيسون المتخصص في أخبار يونايتد في نفس الصحيفة يرى أن المباراة "أصعب على مورينيو". (طالع التفاصيل)

وما هي أجواء الدربي؟ سؤال أجاب عنه بول ماكجينيس مدرب أكاديمية مانشستر يونايتد تحت 23 عاما السابق. (طالع التفاصيل)

وقبل الدخول في التقارير الخاصة بالمباراة لنسترجع سويا ما دار في المؤتمر الصحفي قبل الدربي.

جوارديولا تحدث عن احترام مورينيو وقبول دعوة كأس النبيذ. (طالع التفاصيل)

أما مورينيو فتطرق للحديث عن غياب أجويرو وأنه "يُصعب المهمة على يونايتد بسبب الاستعداد لكل الاحتمالات من بيب". (طالع التفاصيل)

وكيف كانت المباريات السابقة بين يونايتد وسيتي؟

هذا ما حدث في أخر دربي شهد مدربين جديدين للفريقين (طالع التفاصيل)

أما بخصوص العام الماضي فالحال كان يختلف كثيرا وكثيرا. (طالع التفاصيل)

وعندما نتحدث عن الاختلاف يجب ذكر تأثير "الأموال" على قطبي المدينة. وهذا ما حدث في أخر دربي قبل الأموال. (طالع التفاصيل)

ولكن كيف بدأت من الأساس العداوة بين يونايتد وسيتي. هنا القصة بالكامل. (طالع التفاصيل)

وبالتأكيد العداوة بين مورينيو وجوارديولا لها قصة أيضا. وما أفضل من تلك القصة. (طالع التفاصيل)

ولذلك الدربي هذه المرة سيكون مختلفا تماما. وهنا السبب. (طالع التفاصيل)

ويوجد لقب وحيد تشارك فيه قطبي مانشستر. في الحقيقة هو لقب غريب وليس مجرد أنه الوحيد!. (طالع التفاصيل)

وكل ذلك يجعله يقترب من كسر رقم الكلاسيكو في الأغلى سعرا داخل الملعب. (طالع التفاصيل)

وحدث تواجد إبراهيموفيتش ضد جوارديولا، هل سيمر مرور الكرام أن سيفكر إبرا من جديد في " خدش صلعة الأحمق بيب". (طالع التفاصيل)

وأيضا يوجد علامات من "البلاوجرانا" في دربي مدينة مانشستر. (طالع التفاصيل)

ولنختتم حديثنا بالحديث عن (سيناريو تخيلي) وانتقام مورينيو من جوارديولا. (طالع التفاصيل)