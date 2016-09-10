في حفل ضخم "كارتييه" تعيد افتتاح قصرها في نيويورك!

في عام 1917 قام "بيير كارتييه" Pierre Cartier بشراء قصر ذي تصميم من عصر النهضة في مدينة نيويورك وتحديداً في حي الـ Fifth Avenue، ومنذ اللحظة التي تم شراؤه بها من قبل دار "كارتييه" Cartier تحول الى معلم من أهم المعالم في مدينة نيويورك، واليوم وبعد مرور 100 عام على تأسيسه ومرور سنتين ونصف على اعادة تصميمه الداخلي لما يتناسب مع عصرنا الحالي، قامت الدار بإعادة فتح أبواب القصر للزوار من خلال حفل ضخم أقامته فيه دعت اليه ألمع نجوم العالم في مختلف المجالات، كما نخبة من المختصين في عالم الموضة. وقد تزينت المدعوات بتصاميم مجموهرات مُبهرة من مجموعات الدار، ومن الحاضرات نذكر النجمة "كايتي هولمز" Katie Holmes، والنجمة "روني مارا" Rooney Mara، وعارضة الأزياء "جوردان دان" Jourdan Dunn، ومدونة الموضة "ليندرا ميدين" Leandra Medine، والمغنية البريطانية "ايلي غولدينغ" Ellie Goulding التي أحيت الحفل.

يذكر أن اعادة التصميم تمت من قبل المهندس المعماري الشهير "تيري ديسبونت" Thierry Despont، وبذلك يكون هذا المتجر هو الأكبر لدار "كارتييه" Cartier في العالم.