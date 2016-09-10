الزمالك يتحدث لـ في الجول عن فوائد لقاء دجلة ' الخصم العنيد '

تحدث محمد صلاح المدرب العام لفريق الزمالك عن فوائد لقاء الفريق الودي أمام وادي دجلة قبل موقعة الوداد الرياضي المغربي.

الزمالك يستعد لمواجهة الوداد في الـ16 من الشهر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وفاز الزمالك وديا على وادي دجلة بهدف مقابل لاشيء عن طريق ستانلي أوهواتشي من ركلة جزاء. (طالع التفاصيل) فما فوائد تلك المباراة؟

يُجيب محمد صلاح لـFilGoal.com قائلا: "أشعر بالارتياح الشديد بسبب تجربة وادي دجلة الودية".

وأوضح "الزمالك استفاد كثيرا من تلك المباراة بسبب أن المنافس كان خصما عنيدا ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين. المباراة كانت أشبه بالمباريات الرسمية".

وواصل "ظهر العديد من اللاعبين بمستوى مميز خلال لقاء دجلة. وبالتحديد الصفقات الجديدة".

وأضاف "مؤمن سليمان أطمئن على اللاعبين وقام بتجربة أكثر من لاعب في أكثر من مركز داخل الملعب. كان يسعى لتجهيز الجميع وهذا ما حدث".