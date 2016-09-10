قناة جديدة تحصل على حقوق الدوري المصري

أعلنت شركة برومو ميديا توصلها لصيغة اتفاق مع (بريزنتيشن) صاحبة حقوق بث مباريات الدوري المصري وشركة D MEdia لمنح حقوق الموسم الجديد من الدوري لمجموعة قنوات DMC.

ويتضمن الاتفاق بث مباريات الدوري المصري لموسم 2016-17 على قناتي أون تي في الجديدة (On Sport) وقناة DMC Sport.

من المنتظر أن يتم الاتفاق بين برزنتيشن وبرومو ميديا خلال الساعات المقبلة على خطة الإندماج الإعلامي من أجل "تطوير المحتوى الرياضي".

وأعلن الإعلامي إبراهيم فايق في وقت سابق انتقاله إلى مجموعة قنوات DMC على أن يكون المقدم الرئيسي لأستوديو مباريات الدوري.

وتنطلق منافسات الدوري المصري في الـ15 من الشهر الجاري. (تعرف على مواعيد وملاعب الجولة الأولى)