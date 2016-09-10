برج الأسد حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

على الصعيد المهنى

الفلك اليوم فى صالح أولئك الذين يعملون فى مجال العقارات أو مجال البناء، كما أن الوقت مناسب لشراء عقار جديد فقد تجد منزل الأحلام.

على الصعيد العاطفى

عليك أن تدرك أن وضع حدود للعلاقات المحيط يصب فى صالحك، فلا تتعدى على خصوصيات شريك الحياة وحاول تبرير ذلك باسم الحب.

على الصعيد الصحى

عليك أن تكون صبورا مع نفسك والآخرين، واحرص على المشى صباحا فى الحدائق لتستنشق هواء نقى.

توقعات علماء الأبراج

تتألق اليوم، والنجوم تبشرك بوظيفة هامة فى طريقها إليك فأنت اليوم حسن الحظ ولكن لا تقرض الأموال اليوم حتى لا تخسرها.