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برج الثور حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

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برج الثور حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016 برج الثور حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

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برج الثور على الصعيد المهني:

لا شيء يجبر زملائك فى العمل على تحمل حساسيتك المفرطة وردود فعلك المزعجة التى تصل للصبيانية فى بعض الأوقات والمعنى الوحيد لتحملهم لك هو أنهم يحبونك فعلاً فقدر ذلك وعبر لهم من وقت لآخر عن امتنانك وتقديرك لما يدقمونه لك كى لا يفقدوا صبرهم.

 

على الصعيد العاطفى:

أعد النظر فى علاقتك العاطفية وبشكل خاص فى طريقة شريكك فى فرض شروطه وقوانينه عليك والتى تشكل عبئا عليك وتزعجك ولكنك لأنك تحبه تتحملها ولكن فى النهاية هذا يجعل العلاقة مصدرا للتعاسة وليس الفرحة.

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

كل متاعبك الصحية ومشاكلك ستنتهى بمجرد حصولك على بعض الوقت للراحة والاسترخاء واستنشاق الهواء النقى بعيدًا عن كل مصادر التوتر والإزعاج.

انصت باهتمام لشكاوى جسدك واحتياجاته فإذا تماديت فى إهمالك سيباغتك بمشاكل خطيرة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

مفاجآت سعيدة تنتظرك فى الايام القادمة مما ينعكس بالايجاب على حالتك النفسية ويقلل كثيرًا من طاقتك السلبية التى تهدر طاقتك بشكل عام.


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مصر 365

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