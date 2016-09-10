برج الجوزاء حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

تجنب الأشخاص الذين يعتبرون من مصادر الطاقة السلبية فى عملك ولا تترك لهم فرصة لأن يطفئوا حماسك أو يقللوا انتاجيتك فى العمل لأنك بحاجة ماسة لإنجاز فى العمل يرفع من مكانتك.

على الصعيد العاطفى:

حاول أن تتجنب الشكوك المبالغ فيها فى شريكك واخلاصه لأنه شخص صادق فى حبك ولولا ذلك لما تحمل أبدًا تقلباتك المزاجية وشكوكك المهينة أحيانًا

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

غالبية متاعبك الصحية تأتى بسبب حالتك النفسية المتقلبة والمتدهورة فى هذه الأيام حاول أن تقلل من مستويات التوتر لديك وألا تأخذ الأمور بصفة شخصية فكل مشكلة قابلة للحل، استعن بالمشروبات التى تساعد على تهدئة الأعصاب وتجنب القهوة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حاول أن تبدأ مرحلة جديدة فى حياتك بمجرد أن تخرج من الأزمة الحالية، تعلم من الدروس التى لقنتها لك الأيام الصعبة وتجنب تكرار الأخطاء فى المرات القادمة فلن يمكنك الخروج من الأزمة بالسهولة نفسها كل مرة.