برج الحمل حظك اليوم السبت 10 سبتمبر 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

زملائك فى العمل يسئيون تفسير طاقتك وحماسك الكبير للعمل ويتهمونك بأنك ترغب فى الوصول وتطمع فى السلطة لكن لا يجب أن تتأثر بهذه الاتهامات فأنت على الطريق الصحيح ولا تؤذى أحدا بحماسك هذا وليس عيبًا ان تكون طموحًا فى عملك وتأمل فى التقدم.

على الصعيد العاطفى:

محادثة صريحة وواضحة مع شريكك العاطفى والحديث يصراحة عن مخاوفك وكل ما أثار انزعاجك فى الأيام الماضية هو كل ما تحتاجه العلاقة وما تحتاجانه لإذابة الجليد المتراكم بينكما خلال الفترة الماضية.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

متاعبك مع الجهاز الهضمى يسببه نهمك الشديد وضعف إرادتك أمام الطعام والأكلات الشهية فحاول أن تتحكم فى رغبتك هذه وتتحكم قليلاً فى شعورك بالتوتر كى لا تعانى مشكلات مع القولون.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

كشف حساب سريع لتصرفاتك فى الأيام الماضية قد يفسر لك الكثير من الأشياء التى تبدو غامضة بالنسبة لك فى علاقتك مع الآخرين.