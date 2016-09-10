«تويتر» تضيف إشعار قراءة الرسائل الخاصة

أعلنت خدمة التدوين المصغرة تويتر اليوم، عن مجموعة من التحسينات القادمة إلى تطبيق خدمة التواصل الاجتماعي على أنظمة أي أو إس وأندرويد، وتشمل التحسينات على ميزة إشعار القراءة ومؤشر الكتابة ومعاينة مفصلة للروابط ضمن الرسائل الخاصة.

وتسعى الشركة عبر إدخال هذه المميزات الجديدة لخدمتها إلى جعلها أقرب من الناحية الوظيفية إلى تطبيقات التراسل التقليدية مثل فيس بوك ماسنجر و«iMessage».

ويبدو أن وصول هذه الميزات إلى جميع مستخدمي الشبكة يحتاج إلى وقت إضافي، كما أن الشركة لم توضح إمكانية توفر مثل هذه الميزات لمستخدمي نسخة الويب عبر أجهزة الحواسيب.

وتعتبر ميزة إشعار القراءة إضافة جوهرية للخدمة، وذلك مع وجود العديد من المزعجين والمسيئين في تويتر، ويمكن للمستخدمين اختيار عدم تشغيل الميزة وإيقافها من خلال إعدادات “الخصوصية والأمان”.

حيث تقدم الشركة آلية إيقاف فعلية للميزة بشكل يشابه تطبيق “iMessage” ويتناقض مع فيس بوك، والتي لا تسمح للمستخدمين تعطيل إشعار القراءة في خدمة التراسل خاصتها ماسنجر.

وتدعي «تويتر» بأن هذه التغييرات تجعل الرسائل الخاصة أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، حيث تتوفر ميزة إشعار القراءة للرسائل الخاصة الجماعية، وتعمل الميزة على تنبيه أعضاء المجموعة عند قراءة الرسالة من قبل جميع الأعضاء “seen by everyone”.

وتجدر الإشارة إلى قيام تويتر سابقاً بإزالة القيود التي كانت تفرضها ضمن الرسائل الخاصة من حيث عدد المحارف المسموح استخدامها، مما يتيح الآن إمكانية إرسال رسائل طويلة بعدد غير محدود من المحارف.