ريال سوسيداد يتعادل على أرضه أمام إسبانيول

(إفي): تعادل فريق ريال سوسيداد الليلة مع ضيفه إسبانيول إيجابيا بنتيجة (1-1) على ملعب أنويتا، في مستهل مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

سيطر ريال سوسيداد على مجريات اللقاء في ظل لجوء الضيوف للتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 54 من اللقاء، سجل خوانمي هدفا برأسه بعد عرضيه من الجانب الأيسر ولكن تم إلغاؤه بسبب وقوع لاعب أصحاب الأرض في مصيدة التسلل.

واضطر كيكي فلوريس، مدرب اسبانيول، لاستبدال قائد الفريق خابي لوبيز بسبب الإصابة ودفع باللاعب روبن دوارت بدلا منه.

ووضع بابلو بياتي إسبانيول في المقدمة من هجمة مرتدة إثر تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد أن وصلته الكرة بسبب خطأ دفاعي وسوء تفاهم بين لاعبي الوسط والدفاع لأصحاب الأرض (ق 62).

اندفع سوسيداد للهجوم في محاولة لمعادلة النتيجة، إلا أن الضيوف كادوا أن يضاعفوا النتيجة بعدها بدقيقتين فقط من عرضية أخطأ في إمساكها حارس أصحاب الأرض في البداية ولكن تم تشتيتها.

ونجح ريال سوسيداد في تسجيل هدف التعادل برأسية البرتغالي ويليام جوزيه بعد عرضية جميلة من خوسيبا ثالدوا (ق 78).

وشهدت المباراة طرد خابي فويجو، لاعب إسبانيول، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا الضائع (90+2) بعد حصوله على الانذار الثاني بسبب تدخله العنيف، بينما حصل على الكارت الأصفر الأول قبلها بأربع دقائق فقط (ق88).

وبهذا يقتسم الفريقان نقطة اللقاء ليرتفع رصيد ريال سوسيداد إلى أربع نقاط في المركز الثامن مؤقتا، بينما حصل اسبانيول على النقطة الثانية، ليقبع في المركز الرابع عشر.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة بإقامة 5 مباريات غدا السبت أبرزها ريال مدريد وأوساسونا وسيلتا فيجو وأتليتكو مدريد وبرشلونة وألافيس، وأربعة أخرى بعد غد الأحد أبرزها فالنسيا وريال بيتيس.