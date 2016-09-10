سان جيرمان يواصل النتائج المخيبة ويتعادل مع سانت إيتيان

(إفي): عاد سانت إيتيان بنقطة ثمينة من ملعب حديقة الأمراء بتعادله في الوقت القاتل مع حامل اللقب باريس سان جيرمان في افتتاح الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

تقدم الـ(بي إس جي) عن طريق لوكاس مورا من ركلة الجزاء في الدقيقة 67 بعد احتسابها من خطأ على الظهير كيفن مالكويت ضد بليز ماتويدي.

وأدرك سانت إيتيان التعادل في الوقت بدل من الضائع من عمر اللقاء عبر روبرت بيريك الذي استقبل بسهولة عرضية من الجهة اليمنى وسددها بيمينه في شباك الحارس كيفين تراب.

وعمق سانت ايتيان بهذا التعادل من جراح حامل اللقب الذي خسر مباراة الجولة السابقة أمام موناكو (1-3).

وبدأ سانت إيتيان التهديد عن طريق هنري سايفيت قبل أن يهدد بليز ماتويدي وحاتم بن عرفة مرمى الحارس ستيفان روفيير في الشوط الاول.

وكثف (بي اس جي) الضغط في الشوط الثاني لينتزع ركلة الجزاء التي ضمنت له نقاط المباراة الثلاث.

وبينما كانت المباراة تتجه لنهايتها، أحرز بيريك هدف التعادل الثمين للضيوف من هجمة مرتدة سريعة لكيفين مالكويت من الجهة اليمنى ليرسل الكرة عرضية إلى بيريك الذي اودعها الشباك.

وبهذه النتيجة يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث مؤقتا بسبع نقاط في حين يحتل سانت إيتيان المرتبة العاشرة بخمس نقاط مؤقتا في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة التي ستستكمل خلال يومي السبت والأحد.

شاهد أهداف المباراة من هنا