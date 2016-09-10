مرتضى منصور: «الحج مش رحلة للندن .. ومش هبوظ الفرض عشان سفيه»

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اليوم الجمعة، عن سعادته بصحبة المهندس هانى أبو ريدة، والعميد ثروت سويلم، وإسماعيل يوسف، والفنان أحمد بدير، وغيرهم من الشخصيات العامة المشهورة خلال رحلته بالسعودية لأداء مناسك الحج، متمنيًا من الله أن يتقبل منهم جميعًا.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج “الكورة مع الحياة”، “فوجئت بأننى كي جي وان فى الحج، وجميع المرافقين معي أدوا الفريضة أكثر من مرة في الأعوام السابقة، واللي حج 10 مرات و14 مرة”.

وأضاف “منصور”، “مندهش من الناس اللي بترجع من الحج وترتكب المعاصي مرة أخرى، فاكرين أنهم كانوا فى رحلة للندن؟! .. لا ده فرض من فرض من فروض الإسلام، وربنا بيمنحك هدية كأنك ولدت من جديد، والحمد لله بفضل الله عمري ما شربت الخمر أو زنيت، لكن أحيانًا بكون عصبي، وسأتخلى عن تلك العصبية، واللي هيغلط فيا هقول له ربنا يسامحك لأني مش هبوظ الحجة علشان واحد سفيه”.

ووجه مرتضى منصور الشكر للسفير أحمد قطان على مساعدته فى السفر للسعودية وأداء مناسك الحج، كما وجه الشكر لأفراد أسرته على دعمهم وتشجيعه لأداء الفريضة، موضحًا أنه سيعود يوم الأربعاء المقبل عقب الانتهاء من أداء المناسك.