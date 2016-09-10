القضاء الإيطالى: راضون عن نتيجة لقاءات القضاة المصريين بشأن قضية ريجيني

قالت مصادر قضائية إيطالية، اليوم الجمعة، إن هيئة القضاء فى العاصمة روما راضية عن النتيجة التى تمخضت عنها لقاءات أمس واليوم مع القضاة المصريين لبحث قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالى جوليو ريجيني.

وأضافت المصادر - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - أن "الوثائق التى تلقاها رئيس نيابة روما جوزيبى پينياتونى، الذى التقى فريق التحقيق المصرى مع نائبه فرانشيسكو كابورالى والمدعى العام سيرجو كولايوكّو، تمثل - بالنسبة لفريق القضاة بالعاصمة - نقلة فى النوعية والوضوح".

ووفقا للمحققين الإيطاليين، فإن المواد التحقيقية التى حملها الوفد المصرى، تمثل عملا كبيرا ومفيدا لتطور مجرى التحقيقات، لأنه وفقا للمعطيات المقدمة الآن، تم تحديد عناصر جديدة فى المنطقة التى عاش فيها ريجينى، سواء أكان وقت اختفائه أم فى أيام اكتشاف جثته على طريق القاهرة /الإسكندرية.

وخلصت المصادر إلى القول بإن المواد ستقدم الآن فرصة للمحققين الإيطاليين لمواصلة التقدم بالتحقيقات على أمل التوصل إلى الحقيقة.