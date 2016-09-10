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مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة بعد إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

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مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة بعد إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة مصرع شخص وإصابة 3 من أسرة واحدة بعد إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

>البحيرة جمال أبو الفضل

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين من أسرة واحدة جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة بطريق العلمين الدولي الكيلو 60 اتجاه القاهرة دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، من اللواء محمد خريصة مدير المباحث بالحادث ووبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 741 ق ط ل " ملاكي " قيادة " داود س إ  " قس بكنيسة العزراء ومقيم عزبة النخل القاهرة  بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة نجل قائد السيارة " جورج داود سليم إسحاق " وإصابة مرافقية كل من " غاده ك ك  " ربة منزل  "زوجته " ، "يوسف د س إ"  نجله ، بسحجات وكدمات وجروح وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابين لذات المستشفى للعلاج.

 وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 


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