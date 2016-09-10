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غرق شاب بترعة المحمودية.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثته

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غرق شاب بترعة المحمودية.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثته غرق شاب بترعة المحمودية.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثته

>البحيرة – جمال أبو الفضل

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة من إنتشال جثة شاب غرق بترعة المحمودية أثناء الإستحمام بها جرفه التيار وغرق لعدم إجادته للسباحة .

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بغرق شخص بترعة المحمودية أمام منطقة البنوك دائرة قسم شرطة كفرالدوار.

إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال جثة " إبراهيم عبدالنبى توفيق محمد" عامل ومقيم السعرانية دائرة القسم ونقلها لمشرحة مستشفى كفرالدوار العام.

بسؤال والده "عبدالنبى توفيق محمد" خفير خصوصى ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام نجله بالإستحمام بالترعة المشار إليها جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبه جنائية فى الوفاة، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.


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